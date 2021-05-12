نينوى تنضم الى المحافظات المعترضة على حظر التجوال الشامل

وقال اعلام خلية الازمة في نينوى خلال بيان ورد الى "السومرية نيوز"، اليوم الاربعاء، ان المحافظ نجم الجبوري دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستنثاء محافظة نينوى من إجراءات الحظر الشامل وتأكيده على التزام المواطنين بتعليمات خلية الازمة واتباعهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.واوضح الجبوري ان اقبال المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا نتج عنه انخفاضا كبيرا في معدل الإصابة بالمرض ووجود ضرورة لمراعاة شريحة الكسبة و ذوي الدخل المحدود واستبدال الحظر الشامل بالحظر الجزئي خلال الفترة المعلنة من 12/5/2021 ولغاية 22/5/2021 مع التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من قبل الجميع.