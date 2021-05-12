الصحة تحذر من خطر يهدد عيون الاطفال خلال ايام العيد

ودعا مدير مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون ببغداد، عمار فؤاد عيسى، في بيان تلقته "السومرية نيوز" الى اهمية تعاون المواطنين ومنع اطفالهم من شراء تلك الالعاب الخطرة والتي تهدد صحتهم، داعيا الجهات المعنية ذات العلاقة بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة التي من شأنها الحد من انتشار هذه الالعاب الخطرة وتداولها في الاسواق المحلية".واكد عيسى "اهمية تعزيز الجهد الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة فضلا عن الدور المهم للاهالي عبر التنسيق المشترك للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تستهدف صحة وسلامة اطفالنا الاعزاء".وبين ان "العام الماضي شهده تسجيل عشرات الإصابات"، بعضها كانت خطيرة سواء في القرنية والقزحية والشبكية ما استوجب إدخال المصابين الى صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج المناسب".واوضح عيسى ان "تأثير استخدام هذه الالعاب المحرضة على العنف لا يقتصر على سلامة العينين فقط فهو يؤثر سلبيا على الجانب النفسي للطفل ايضا من خلال تعزيز ثقافة العنف والخراب ما يسبب ضررا على المجتمع وهذا امر خطير ستكون له انعكاسات سلبية مستقبلا"، منوها ان "هناك عشرات الاطفال الابرياء في كل مناسبة يقعون ضحية لرواج وتداول الالعاب المحرضة على العنف جراء اصابتهم بعاهات مستديمة