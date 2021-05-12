لعدم التزام السيطرات بإجراءات الحظر.. عمليات بغداد تصدر توجيهات لجميع السيطرات

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ملاحظة عدم التزام السيطرات الخارجية باجراءات حظر التجوال بصورة صحيحة عدا سيطرة الصقور، وجهت قيادة عمليات بغداد جميع السيطرات بإرسال نسب مئوية للعجلات القادمة من المحافظات باتجاه بغداد ولم يتم السماح لها بالدخول، كلا حسب قاطع المسؤولية.وبين، أن "القطع يكون من قبل الفرق كما يلي: الفرقة السادسة يكون القطع من سيطرة الشهيد الصادق وسيطرة التحدي وسيطرة ٣٠، أما الفرقة ١٧ فيكون القطع من سيطرة الصقور وسيطرة عراق ومن الحدود الفاصلة مع محافظة بابل بموازات محيط بغداد الامني على الطريق السريع".وأشار إلى أن "الفرقة ١١ يكون القطع قبل سيطرة الراشدية قرية النور وسيطرة السعادة، فيما عند الفرقة ١ يكون القطع من سيطرة اللج وسيطرة جكور وسيطرة معامل الطابوق".وشددت القيادة، بحسب المصادرة، على "تزويدها بموقف بالعجلات المكدسة، على أن تتحمل جميع مقرات القيادات مسؤولية تنفيذ ما ورد اعلاه".