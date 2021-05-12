بالوثيقة.. وزير المالية يأمر بفك يد مدير عام مصرف الرافدين وكالة

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فان وزير المالية أمر "بفك يد حسين علي محيسن مدير عام مصرف الرافدين وكالة، ونقله لمنصب مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية وكالة".وجاء ذلك بناءً على شبهات فساد تتعلق بعقد ما تسمى شركة بوابة عشتار. فيما عد مراقبون للشأن الاقتصادي ذلك بـ"مثابة مكافاة" له، رغم تسببه بضرر كبير للدولة العراقية بتوقيعه على عقد فيه غرامات مالية تصل الى ملياري دولار بحق العراق مع الشركة المذكورة.في ما يلي نص الوثيقة: