مكتب السيستاني يعلن أول أيام عيد الفطر

أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاربعاء، أن الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المكتب في بيان، إن "لم تثبت لدى سماحة السيد السيستاني (دام ظله) رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب الاربعاء ٢٩ شهر رمضان المبارك، فوفقاً لمبناه الفقهي يكون غداً الخميس مكملاً لعدة شهر رمضان وتكون الجمعة يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق، و دار الافتاء العراقية، امس الثلاثاء، ان اليوم هو متمم لشهر رمضان ويوم غد الخميس المقبل اول أيام شهر شهوال وعيد الفطر المبارك.