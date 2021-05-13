الرافدين يستثني فئتين من شرط الكفيل

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، استثناء فئتين من شرط الكفيل.

المصرف قال في ورد للسومرية نيوز، أنه" سيتم استثناء الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف من شرط الكفيل للتقديم على قروض ٥٠ مليون للبناء وترميم الدور".