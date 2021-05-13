المرور توضح بشأن غرامة الـ100 ألف دينار

أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، تفاصيل غرامة الـ100 ألف دينار.

وقال مدير إعلام المرور العميد حيدر كريم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "مبلغ المخالفة البالغ 100 ألف دينار يفرض بحسب بيانات وتعليمات المرور العامة وفقَ ما نص عليه القانون 8 لسنة 2019 المادة 25 ثانياً فقرة أ "، مبيناً أنه "بإمكان صاحب المخالفة خلال 72 ساعة التوجُّه الى القاطع لتصبح المخالفة نصفَ المبلغ ،أي 50 ألف دينار".

وبشأن انتشار طرق خاصة للدرجات النارية أكد كريم أن "المديرية تؤيِّد أي طريق ثانوي للدراجات لتخفيف من الزخم الحاصل في العاصمة"، داعياً "الجهات ذات العلاقة الى الاهتمام في إنشاء الجسور والأنفاق للتقليل من الزخم الحاصل في بغداد".