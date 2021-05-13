في أول أيام العيد.. المرور تكافئ الإعلاميين بطريقة مغايرة! (صور)

تقرير: السومرية نيوز

بعد أن صادق مجلس الوزراء في وقت سابق على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، ابتداءً من 12 أيار ولغاية 22 من الشهر ذاته، وعلى الرغم من قرار استثناء الإعلاميين من القرار، إلا أن الكثير من العاملين في مجال الإعلام يواجهون معوقات كثيرة أثناء ذهابهم للعمل وإيابهم، وصلت تلك المعوقات إلى فرض غرامات مالية تتجاوز الـ100 ألف دينار عراقي، رغم امتلاكهم "باجات" المؤسسة التي يعملون بها، وبطاقات الاستثناء من الحظر والصادرة عن قيادة العمليات المشتركة!.



في السياق، قال أمير الخفاجي (إعلامي) في منشور على الفيس بوك، "شكرا مديرية المرور على هذه العيدية المجحفة رغم أني احمل باج القناة وباج الاستثناء ألا أن رجل المرور وهو برتبة رائد ورفض كتابة اسمه او ختمه على وصل الجباية أراد أن يحرر لي غرامة فحررها بدون معرفة التفاصيل وعند حديثي معه قال: والله اني كصيت الوصل وما كدر أرجعه".

وأضاف في منشوره: "وبعد تقديم شكوى لضابط الصندوق ومركز مرور الوسطى (أبو نؤاس)، أشار قائلاً: هذا الضابط على خطا ولكن ليس بيدنا شيء نعمله لان الغرامة قد حررت ويجب دفعها قبل المضاعفة".

وتابع: "وهنا أحب أن أوجه كلمة لرجالات المرور أن كان هذا الضابط ومن على شاكلته يمثل واجهة المرور ومديريتها فكيف بالمنتسبين وبقية عناصرها!".

وفي السياق ذاته، أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، تفاصيل غرامة الـ100 ألف دينار.

وقال مدير إعلام المرور العميد حيدر كريم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "مبلغ المخالفة البالغ 100 ألف دينار يفرض بحسب بيانات وتعليمات المرور العامة وفقَ ما نص عليه القانون 8 لسنة 2019 المادة 25 ثانياً فقرة أ "، مبيناً أنه "بإمكان صاحب المخالفة خلال 72 ساعة التوجُّه الى القاطع لتصبح المخالفة نصفَ المبلغ، أي 50 ألف دينار".

من جانبها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن حظر التجوال الشامل وإجراءات الاستثناء.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "عملية نقل المواد الغذائية والخضار تسير بانسيابية عالية وتم توفير جميع التسهيلات لإيصال تلك المواد للمواطن فضلاً عن توفير التسهيلات لعمل الصيدليات الخافرة والحالات الطارئة ".

وأضاف أنه "في ما يخص الاستثناءات سواء الأطباء والإعلاميين والجهات ذات العلاقة بالمواطن مستمرة في عملها"، مؤكداً أن" إجراءات الحظر الكلي تسير وفق ما مخطط لها".

ودعا تحسين الخفاجي، المواطنين الى "التعاون مع القوات الامنية في تنفيذ واجبها والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للحد من انتشار الجائحة ".

وصادق مجلس الوزراء في وقت سابق على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، ابتداءً من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، مبيناً أن ذلك يأتي للحد من انتشار الجائحة وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق.