محافظ بغداد يكشف عن خطة لتطوير مداخل العاصمة

وقال العطا خلال جولته برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي في مدخل بغداد / بعقوبة، انه "لدينا خطة كبيرة لتطوير مداخل العاصمة بغداد وبالتنسيق مع القوات الامنية من اجل اظهار هذه المداخل بالصورة التي تليق بالعاصمة بغداد .واوضح العطا ان "الملاكات الخدمية تعمل مع القوات الامنية من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن البغدادي".وهنأ المحافظ القوات الامنية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعيا المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية من اجل تطبيق مقررات خلية الازمة.