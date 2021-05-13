محافظ بغداد يكشف عن خطة لتطوير مداخل العاصمة

اكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، ان هناك خطة لتطوير مداخل العاصمة بغداد ضمن عام 2021.
وقال العطا خلال جولته برفقة وزير الداخلية عثمان الغانمي في مدخل بغداد / بعقوبة، انه "لدينا خطة كبيرة لتطوير مداخل العاصمة بغداد وبالتنسيق مع القوات الامنية من اجل اظهار هذه المداخل بالصورة التي تليق بالعاصمة بغداد .
واوضح العطا ان "الملاكات الخدمية تعمل مع القوات الامنية من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن البغدادي".
وهنأ المحافظ القوات الامنية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعيا المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية من اجل تطبيق مقررات خلية الازمة.