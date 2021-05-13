كربلاء.. الاطاحة بتاجري مخدرات بالجرم المشهود

وذكر بيان لشرطة كربلاء، ان "مفارز قسم مكافحة المخدرات وبعد نصب كمين محكم في ساعة متأخرة من الليل، القت القبض على اثنين من المتهمين بتجارة المواد المخدرة وضبتطهما بالجرم المشهود، حيث كان بحوزتهما كمية من مادة الكرستال ومادة الحشيشة مع حبوب مخدرة عدد (٢٠٠٠) حبة مع أدوات تعاطي ومبلغ من المال يقدر بمليوني دينار، تم الحصول عليه من بيع هذه المواد".واضاف البيان "كما تم َضبط بحوزتهما سلاح غير مرخص وعتاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا".