بالصور: الدفاع المدني تخمد حريق اندلع داخل مجمع سكني تجاوز وسط بابل

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني، سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مجمع سكني تجاوز كان متخذاً سابقاً من قبل الشركة الرومانية لصناعة الكرفانات وسط محافظة بابل".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني، طوقت وعزلت الدور السكنية المحترقة والمشيدة من الخشب والواح السندويج بنل سريع الاشتعال عن الدور السكنية المجاورة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المجمع السكني".وتابع، "لم يتم التعرف على أسباب الحريق وعلى أثر ذلك طالب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".