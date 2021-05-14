الموقف الوبائي: انخفاض كبير في إصابات كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.



وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت 2767 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 5769 حالة للشفاء، و27 حالة وفاة بالفيروس".