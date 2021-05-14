الدفاع المدني ينقذ 10 مواطنين من حريق بناية تجارية وسط بغداد

بيان للمديرية ورد الى السومرية نيوز" ذكر ان فرق انقاذ الدفاع المدني استعانت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من اجل انزال المواطنين من أعلى سطح بناية بسلام بالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران التي اشتعلت داخل المطبعة التجارية بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المطبعة بادئ الامر .