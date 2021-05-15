إخلاء عوائل من بناية سكنية وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "فرقها أخلت عوائل سكنية من بناية مكونة من ثلاثة طوابق مضافاً اليها طابق الرابع مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال ومتخذ كمعمل لصناعة الشعرية في منطقة الكرادة رخيته مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".وأشارت إلى أن "الدفاع المدني زج بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج (إطفاء وانقاذ) لإتمام تنفيذ عمليات الأخلاء والإخماد داخل البناية بالوقت المناسب والذي حال دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق".وطالبت المديرية "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المعمل بادئ الامر".