الدفاع المدني تحدد أسباب كثرة الحرائق مؤخراً

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، للوكالة الرسمية، إن "أغلب الحرائق التي تحدث عرضية ولها أسبابها الحقيقية، أبرزها الاهمال والعشوائية وعدم توخي طلبات السلامة والأمان"، لافتاً الى أن "هذه الأسباب تجعل فرص حدوث الحرائق عالية جداً".وأضاف أن "أغلب دول العالم يوجد فيها قانون يلزم المستشفيات ودوائر الدولة بانشاء مراكز للدفاع المدني تحتوي على معدات انقاذ ،إلّا أن 95% من مؤسسات الدولة تفتقر الى هذه المراكز".ودعا بوهان الى "ضرورة إعادة النظر بمبدأ السلامة والدفاع المدني في جميع دوائر الدولة".