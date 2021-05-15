مرجع ديني يدعو العراقيين للمشاركة في الوقفة التضامنية مع فلسطين

وقال الخالصي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "استمراراً وتأكيداً لموقف مدرستنا ولجماهير شعبنا الأبي وما أعلناه في الوقفة الجماهيرية الحاشدة يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتلاحماً مع كل مخلص مدافع عن العراق واستقلاله وعن فلسطين وتحريرها الكامل المحتم؛ فإننا ندعو اليوم أبناء شعبنا إلى المشاركة الفعّالة في الوقفة الجماهيرية في كل أنحاء العراق ومركزها بغداد في ساحة التحرير عند الساعة الرابعة عصراً".وأضاف "ذلك تعبيراً عن موقف الشعب العراقي الثابت في طريق التحرير الشامل لفلسطين ولكل بلاد العرب والمسلمين، ورفضاً قاطعاً لكل مخططات الاحتلال والتآمر والتطبيع".وكان زعيم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والأمانة العامة للحزب الإسلامي العراقي، قد دعوا إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط بغداد.