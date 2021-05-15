بالصور.. بدء التوافد إلى ساحة التحرير للمشاركة بالوقفة التضامنية مع فلسطين

بدأ العشرات من المواطنين، اليوم السبت، بالتوافد إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بالوقفة التضامنية مع فلسطين.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من العراقيين توجهوا إلى ساحة التحرير للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي".



وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت جميع الطرق المحيطة بالساحة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والمرجع الديني جواد الخالصي، والأمانة العامة للحزب الإسلامي العراقي، قد دعوا إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة التحرير وسط بغداد.

في ما يلي الصور: