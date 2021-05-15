ذي قار.. العشرات يشاركون في الوقفة التضامنية مع فلسطين (صور)

وذكر مراسل السومرية نيوز، أن "العشرات من أنصار التيار الصدري توجهوا إلى شارع الجمعة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي".وأشار إلى أن "القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة على موقع الوقفة الاحتجاجية".وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا يوم أمس، إلى وقفة احتجاجية اليوم السبت، للتضامن مع فلسطين، وحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي.