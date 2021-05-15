حقوق الإنسان تشخص سببين وراء تزايد حالات الانتحار

وقال عضو اللجنة قصي عباس، للوكالة الرسمية، إن "بعض المجتمعات المنغلقة والقبلية يكثر فيها الانتحار بعد انتشار التطور التكنولوجي، الذي أدى الى حصول مشاكل اجتماعية، اضافة الى اسباب اخرى أدت الى تفشي هذه الظاهرة".وأضاف، أن "محاربة ظاهرة الانتحار تقع على جهات عديدة، منها الخطباء وعلماء الدين وشيوخ العشائر والوجهاء، فضلا عن السياسيين والكفاءات والمثقفين، عبر التوعية والاعلام وتضافر الجهود للحد من الظاهرة".ولفت عباس الى أن "لجنة حقوق الانسان النيابية أشرت ارتفاع حالات الانتحار بسبب الفقر والبطالة وبعض المشاكل المركبة التي يعاني منها الشعب العراقي"، مؤكدا أن "الانتحار يتنافى مع الشريعة الإسلامية كما يتنافى مع جميع الاديان السماوية، وأنه لا بد من وقفة جادة تقوم بها النخب الاجتماعية لإيقاف هذه الظاهرة".