حقوق الانسان تطالب بإلغاء الغرامات التي فرضت اثناء حظر التجوال

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه،: ان "الغرامات التي فرضت ابان حظر التجوال من قبل مديرية المرور استهدفت سائقي التكسي وذوي الدخل المحدود"، مبينا ان "ان العديد من المواطنيين لم يستطيعو الالتزام بالحظر الامني المفروض بسبب حاجتهم الماسة الى ممارسة اعمالهم للحصول على مصدر رزق يسد حاجة عوائلهم الانسانية والمعيشية".وأضاف "اننا نطالب رئيس الوزراء ومدير المرور العام باطلاق مبادرة انسانية لالغاء كافة الغرامات التي فرضت اثناء حظر التجوال وخصوصا نحن نعيش ايام عيد الفطر المبارك".