نقابة الأطباء تقرر منع "حامد اللامي" من ممارسة المهنة (وثيقة)

قررت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، منع الدكتور"حامد اللامي" من ممارسة المهنة، فيما عزت ذلك إلى عدم التزام الأخير بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية ومكافحة جائحة كورونا.

في ما يلي نص الوثيقة: