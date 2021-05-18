اجلاء وجبة جديدة من العراقيين العالقين في الهند

وقال مدير عام الشركة العامة لنقل الوفود التابعة للوزارة كريم كاظم حسين في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الشركة مستمرة باستقبال الجالية العراقية الوافدة الى ارض الوطن ونقلهم عبر حافلاتها من مطار بغداد الدولي الى الاماكن المخصصة للحجر الصحي في العاصمة بغداد ومحافظة اربيل".وأوضح أن "ملاكات الشركة وبتوجيه مباشر من وزير النقل ناصر الشبلي، استنفرت جهودها لخدمة 308 من العراقيين العالقين في جمهورية الهند، ونقل 248 منهم الى اماكن الحجر في العاصمة بغداد و 60 آخرين الى محافظة اربيل".واشار الى أن "ملاكات الشركة مستمرة في عمليات التعقيم والتعفير للحافلات وطواقم العمل المتواجدة في المطار"، مبينا أن "التنسيق والتعاون يجري بشكل عالي المستوى مع وزارة الصحة والجهات المعنية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والوافدين".وفي الثالث من أيار الحالي، سيرت الخطوط الجوية العراقية اولى رحلاتها لاجلاء المئات من العراقيين العالقين في الهند بعد تعليق الرحلات الجوية بين البلدين اثر تفاقم انتشار فيروس كورونا المتحور في الهند على خلفية مناشدات اطلقها العراقيون العالقون هناك.