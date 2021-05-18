الصدر يوجه بإعادة إقامة صلاة الجمعة ويضع 15 شرطاً (وثيقة)

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بإعادة إقامة صلوات الجمعة، وفيما وضع 15 شرطاً لذلك، فأنه اعتبر المخالفين للشروط بـ"المندسين والملعونين".

في مايلي نص الوثيقة: