النقل تصدر توضيحاً بشأن "استهداف قطار" في نينوى

اصدرت وزارة النقل، الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن "استهداف قطار" في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى.



وجاء في التوضيح، أن "هذا التعرض لم تكن الشركة العامة لسكك حديد العراق وكوادرها الجهة المقصودة به وانما حسب ماتم تبليغنا به من قبل القيادات العسكرية القريبة من منطقة العمل على بعد خمس كيلو متر من محطة حمام العليل يوم أمس الأول الأحد المصادف ٢٠٢١/٥/١٦".

وأضاف أن "الذي حدث بالفعل انه قد اجريت بعض المناوشات العسكرية وتمشيط وتنظيف المنطقة وحصلت خلالها تفجيرات وكانت بعضها قريبة من خط السكة والقطار الخاص الذي رافقنا من بغداد إلى موقع العمل في منطقة حمام العليل والحمد لله لم تتاثر كوادرنا وخط السكة والقطار باي اضرار".