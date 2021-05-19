الاتصالات تحدد موعد تحسن خدمات الانترنت وتكشف تفاصيل مشروع الكيبل الضوئي

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، أن مشروع الكيبل الضوئي سيرى النور قريباً في عدد من مناطق بغداد، فيما أشار إلى أن اشتراكات المشروع ستكون مدعومة ولاضرائب عليها.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الوزارة تعتزم ايصال المشروع الى البيوت كافة"، موضحاً أن "المشروع عبارة عن هاتف أرضي يرتبط بالهواتف الحديثة ويتميز بخدمات عدة".

وأضاف أن أسعار كارتات التعبئة تمتاز برخص ثمنها وستكون مدعومة حكومياً ولاضرائب عليها"، مشيراً إلى أن "المشروع سيرى النور قريباً في عدد كبير من مناطق بغداد قريباً".

من جانب آخر أفاد المشهداني، بــ "وجود تحسن في خدمات الانترنت المقدمة للمواطن خلال الأيام القليلة المقبلة".