بمشاركة بلاسخارت.. جامعة كوردستان في أربيل تنظم مؤتمراً تحت عنوان الوحدة والدستور

ويشارك في المؤتمر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت، ورؤساء وقادة أحزاب إقليم كوردستان وعدد من الباحثين والأكاديميين وقناصل 29 دولة في إقليم كوردستان.بدأ المؤتمر في الساعة التاسعة صباح اليوم، وسينتهي بحوار مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حول الوحدة والدستور، يبدأ في الساعة 15:45 بعد الظهر.