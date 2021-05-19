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تحديد موعد انطلاق الرحلة الأخيرة لإجلاء العراقيين من الهند
محليات
2021-05-19 | 07:18
المصدر:
السومرية نيوز
862 مشاهدة
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق الرحلة الاخيرة لاجلاء العراقيين العالقين في الهند.
الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "ستسير رحلة جوية يوم الجمعة الموافق 21 آيار 2021 لاجلاء العراقيين العالقين في الهند".
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موعد انطلاق الرحلة الأخيرة
إجلاء العراقيين من الهند
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