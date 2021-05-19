تحديد موعد انطلاق الرحلة الأخيرة لإجلاء العراقيين من الهند

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق الرحلة الاخيرة لاجلاء العراقيين العالقين في الهند.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "ستسير رحلة جوية يوم الجمعة الموافق 21 آيار 2021 لاجلاء العراقيين العالقين في الهند".