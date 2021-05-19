انهيار منزل على عمال في بغداد.. الدفاع المدني يتدخل (صور)

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لتفتيت الكتل الكونكريتية وازالت الانقاض من فوق اجساد العاملين واخراجهما على قيد الحياة مع تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج فيها حيث كانت اصابة احد العاملين خطيرة في منطقة الرأس".وأشارت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة المجازفة والاهمال بشروط الهدم الصحيحة بشكل امن".