حقوق الانسان: انحسار مياه نهر دجلة انتهاك صارخ لحق الحياة

وقال الغراوي، في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن المياه احد متطلبات الحياة وان ما يجري من إنحسار مياه نهر دجلة هو انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة".وأضاف أن "ملايين العراقيين يعتمدون في حياتهم اليومية على هذه المياه اضافة الى الحاق الخسائر الفادحة بالعديد من المحاصيل الزراعية وموت ملايين الاحياء المائية التي تعيش في نهر دجلة بسبب هذه الانحسار".الغراوي، طالب الحكومة بـاتخاذ جميع الاجراءات القانونية والدبلوماسية العاجلة مع دول المصب والدول المتشاطئة، لضمان حق العراق في استمرار تدفق مياه نهر دجلة اليه وتعويض العراق عما لحقه من خسائر فادحة بسبب هذا الانحسار".