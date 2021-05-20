وزارة الصحة تصدر توجيهات بِشأن موجة الحر المقبلة

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة د. ربى فلاح حسن للسومرية نيوز، "نحذر من مخاطر موجة الحر القادمة و ارتفاع درجات الحرارة وننصح بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل الكافية لمعادلة حرارة الجسم والابتعاد عن اشعة الشمس المباشرة والاماكن المغلقة كلسيارات وعدم ترك الاطفال فيها تجنبا لحالات الاختناق".واضافت، "بالتأكيد مؤسساتنا الصحية متخذة جميع احترازاتها لاي ظرف طارئ ومنها موجات الحر التي في كل عام تمر بها مدننا العراقية وخاصة الوسط والجنوب حيث تشهد دائما ارتفاع درجات حراره عالية تؤثر بشكل مباشر على صحة الانسان وخاصة الاطفال".