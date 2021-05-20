مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تعاون مع أمانة بغداد وتشديد على الدعاية الانتخابية

وقالت المفوضية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ، ان، "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف وقع مع أمين بغداد علاء معن ، مذكرة تعاون بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأمانة بغداد".وأضاف ، انه"خلال مراسيم حفل التوقيع اتفق كل من رئيس مجلس المفوضين وأمين بغداد على تهيئة سبل تنفيذ بنود المذكرة الموقعة بين الجانبين؛ من أجل إنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول 2021".وواوضح البيان، أن القاضي جليل عدنان تحدث عن أهمية التعاون مع أمانة بغداد بما تمتلكه من موارد بشرية ومساحة عمل واسعة، ولما لها من دور حيوي يخص أهل بغداد بين جانبي الكرخ والرصافة، وهو ما تتطلع المفوضية لاستثماره في مجال التثقيف الانتخابي وضبط الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين وفق ضوابط صارمة يجري الإشراف الدقيق على متابعة مستوى الالتزام بها".واشار البيان الى، ان "أمين بغداد علاء كاظم معن، وخلال استقباله في مقر الأمانة لوفد مفوضية الانتخابات برئاسة القاضي جليل عدنان خلف، أشاد بالجهود المبذولة من المفوضية ومجلسها الجديد من القضاة المستقلين؛ بهدف تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة ينتظرها عموم العراقيين والمجتمع الدولي".