بالصور: انطلاق تظاهرة في بغداد لمناصرة الشعب الفلسطيني

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانطلاق تظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات انطلقوا قبل قليل بتظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني ضمن شارع فلسطين". وأدناه صور التظاهرة:

