فتح تحقيق بشأن حادث تعرضت له طائرة عراقية قادمة من دبي

وقالت السلطة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تود أن توضح للرأي العام حول ملابسات قدوم الطائرة العراقية من دبي ذات النداء IAW124 والتسجيل YI-ASV إلى البوابة D46 لمبنى نينوى والتي حدثت حالة سحب إحدى الشواخص الموضوعة في ساحة وقوف الطائرات إلى المحرك رقم ٢ بسبب وضعها بشكل خاطئ من قبل شركة MASIL المسؤولة عن تقديم الخدمات الارضية في مطار بغداد الدولي وتم سحب الطائرة إلى وكر الصيانة بدون تبليغ شعبة العمليات أو قسم السلامة الجوية ، اي بعد مرور ٢٤ ساعة على ذلك وهذه تعد مخالفة ثانية وبشكل واضح من قبل كابتن الطائرة و المهندس المسؤول، وعلى ضوء ذلك أتخذ قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني عدة إجراءات أهمها:أولا :- إبلاغ مدير توكيد الجودة في شركة الخطوط الجوية العراقية بإيقاف الطيار والمهندس المسؤول عن العمل لحين انتهاء التحقيق.ثانياً:- أستدعاء الطيار والمهندس المشار اليهما أعلاه بالحضور إلى قسم السلامة الجوية يوم الأحد المصادف 2021/5/23 ، لغرض التحقيق معهم أصوليا .ثالثا :- إبلاغ شركة MASIL. بضرورة تقديم تقرير بالحادث إلى قسم السلامة الجوية في موعد اقصاه يوم الأحد المشار اليه أعلاه.وأكدت، أنها "تتابع حيثيات الموضوع من أجل أتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع حدوث أي حالة مماثلة في المستقبل".