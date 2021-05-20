نصرة للقضية الفلسطينية.. كربلاء تطلق أسم "فلسطين" على أحد أهم شوارعها

وقال الخطابي خلال تجمع النقابات والاتحادات والجمعيات الكربلائية والذي عقد في مبنى غرفة تجارة كربلاء، إنه "تقرر إطلاق تسمية فلسطين على أحد أهم الشوارع في المدينة نصرة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني".وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت حملة تصعيدية واسعة ضد مدينة القدس المحتلة، منذ شهر رمضان الماضي، تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات، بالإضافة إلى التضييق على المصلين، والاعتداء عليهم أثناء تأديتهم الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، وحي باب العامود، بالإضافة إلى حملة التهجير القسرية لأهالي حي الشيخ جراح، ما تسبب في اندلاع مواجهات عسكرية.