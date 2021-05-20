شخص يقتل أبن عمه ويصيب زوجته في ذي قار

أقدم شخص، الخمس، على قتل أبن عمه وإصابة زوجته في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً ارتكب جريمة قتل بحق أبن عمه، وأصاب زوجته في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار".



وبين، أن "سبب ذلك كان خلافات عائلية".

