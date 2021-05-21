بالصور: صلاة الجمعة في مدينة الصدر

تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، صورا لصلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وفي وقت سابق، وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بإعادة إقامة صلاة الجمعة. أدناه الصور: