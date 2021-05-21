حقوق الانسان تنتقد تردي الكهرباء وتطالب الكاظمي بمحاسبة المقصرين

عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان أنس اكرم العزاوي، انتقد في بيان ورد للسومرية نيوز، "تقاعس وسوء ادارة وزارة الكهرباء لهذا الملف الحيوي خصوصا مع بداية فصل الصيف وتناقص معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية وأبتزاز أصحاب المولدات الكهربائية وعدم أحترامهم والتزامهم بالتسعيرة المقررة من الحكومات المحلية".واعتبر عضو مجلس المفوضية ان "عدم اتخاذ الحكومة لأجراءات حقيقية وصارمة ومتابعة ملف الخدمات بشكل عام والطاقة على وجه الخصوص قد ساهم في عدم الاهتمام من قبل الادارات الحكومية في وزارة الكهرباء وبالتالي انتهاك حق الحياة والتمتع بالخدمات وهي ابرز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي التزمت بها الدولة العراقية".وطالب العزاوي بحسب البيان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بجدية محاسبة ادارة وزارة الكهرباء والتوجية باجراءات سريعة لمعالجة نقص تجهيز الطاقة الكهربائية، وحث الحكومات المحلية وجهاز الامن الوطني على متابعة ومحاسبة أصحاب المولدات الكهربائية غير الملتزمين بالتسعيرات المقررة ووقف أبتزازهم للمواطنين".