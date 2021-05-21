شرطة بغداد تدعو المواطنين للإبلاغ عن أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة

وقال مدير شرطة بغداد الكرخ، اللواء الحقوقي توفيق أحمد حمد، للوكالة الرسمية: إن "المديرية تعمل على رصد مناشدات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن"، مؤكدا "توجيه ضباط المركز باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".وأشار إلى، "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العديد من المخالفين، فضلا عن احالة الكثير منهم الى القضاء والمحاكم".واضاف حمد، أنه "تم توجيه اصحاب المولدات بوضع لافتة عليها سعر الامبير وساعات التشغيل المحددة من قبل محافظة بغداد وبواقع 12 ألف دينار للأمبير الواحد وبعدد ساعات تشغيل 24 ساعة، و7 آلاف دينار لنظام تشغيل 12 ساعة".وأكد حمدعلى، "تخصيص دوريات جوالة لمتابعة الموضوع"، داعيا "المواطنين للإبلاغ عن وجود مخالفة برفع الاسعار من خلال التوجه الى مراكز الشرطة أو الاتصال على الخط الساخن".