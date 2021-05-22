التربية النيابية تكشف الخيارات الأقرب للتطبيق بشأن العام الدراسي

وقال الزاملي في حديث للسومرية نيوز، ان "لجنة التربية النيابية سيكون لها اجتماع مع هيئة الرأي في وزارة التربية نهاية الأسبوع الحالي، لحسم مصير العام الدراسي للمراحل المنتهية وغير المنتهية الابتدائية والثانوية"، مبينا ان "ابرز السيناريوهات والقرار الأقرب للتطبيق بحسب رؤيتنا ان يتم انهاء العام الدراسي للمراحل غير المنتهية الابتدائية والثانوية واحتساب درجات نصف السنة وامتحان الكورس الاول بسبب ارتفاع درجات الحرارة و جائحة كورونا".واضاف الزاملي، ان "المراحل المنتهية الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، فسيتم الذهاب الى الاعداد لاجراء الامتحانات النهائية لهم، بشكل مؤكد"، لافتا الى ان "السادس ابتدائي ونتيجة لوجود عدد من الممتحنين خارجيا فأن الصورة ما زالت غير واضحة وسيتم مناقشة وضعهم في الاجتماع المقبل بغية الخروج بقرار نهائي بشأن وضعهم".