بالصور: الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق اندلع بحشائش وادغال في نينوى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع بحشائش وادغال داخل مقر شركة اشور التابعة لوزارة السكان والأعمار والشركة العراقية لتصفية البذور مركز محافظة نينوى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع بحشائش وادغال داخل مقر شركة اشور التابعة لوزارة السكان والأعمار والشركة العراقية لتصفية البذور بمركز المحافظة".

واضاف البيان ان "المفارز في مركز الكرامة بأسناد من مركزي الجزائر ورتل الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة داخل الشركتين المتجاورتين بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنع توسعها وانتشارها إلى داخل البنايات وبدون اي أضرار بشرية".

وتابع ان "الحادث أسفر عن احتراق عجلة عادة عن العمل تابعة إلى الشركة العراقية لتصفية البذور".