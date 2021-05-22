الاعلام الرقمي يقدم طريقة للاعتراض على سياسات "فيسبوك"

واوضح المركز في بيان، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "قيام بعض الناشطين بخفض تقييم التطبيق على المتاجر الافتراضية كنوع من الاعتراض على سياسات فيسبوك او تضامن مع الشعب الفلسطيني، لن يشكل ورقة ضغط كبيرة ذات تأثير في قرارات الشركة او تغيير معاييرها او الاجراءات التي تقوم بها".وبين، ان "تغيير سياسات فيسبوك ومعاييره قد يتم من خلال مقاطعة الاعلانات والبدء بحملة لايقاف الاعلانات على منصتها والتي ستؤدي لنتائج مؤثرة، خصوصا ان فيسبوك شركة تجارية والاعلانات تشكل اساس مواردها وعصب وجودها".واشار المركز الى ان مقاطعة الاعلانات هي احدى اهم طرق الاحتجاج ضد فيسبوك، وهي اسلوب ومنهج الكثير من الشركات الغربية في تعاملها مع فيسبوك في السنوات الاخيرة، حيث قاطعت اكثر من الف شركة في العام الماضي الفيسبوك وسحبت اعلاناتها منه، بسبب تعامل الشركة المتساهل مع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة في حملة سميت باسم" stop hate for profit".