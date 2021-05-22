"شاحن موبايل" تتسبب بكارثة في كربلاء (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ 5 نزلاء اصيبوا بحالات اختناق شديد نتيجة احتراق غرفة في الطابق الرابع داخل فندق في شارع العباس وسط محافظة كربلاء المقدسة".وأشارت إلى أن "فرقها باشرت بإخراج المصابين وتقديم الانعاش الرئوي أولاً ثم تنفيذ عمليات اخلاء لجميع النزلاء والبالغ عددهم 20 نزيل من داخل الفندق بالتزامن مع عمليات اخماد النيران والسيطرة على السنتها ومنع اتساعها الى الغرف المجاورة وانهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وبينت، أن "سبب الحادث كان نتيجة احتراق شاحن موبايل داخل الغرفة المحترقة بادئ الامر".