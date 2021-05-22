اندلاع حريق في "بستان" جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حريق في "بستان" بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل احدى بساتين عرب جبور ضمن منطقة الدورة". ولم يذكر المصدر المزيد ن التفاصيل.