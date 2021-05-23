الركابي: البرلمان قلص المبالغ المخصصة لدعم الرعاية الاجتماعية في الموازنة

وقال الركابي في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز" إن الحكومة انصفت وزارة العمل بعد ان خصصت مبلغ خمسة تريليونات و600 مليار دينار ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي لشمول 400 – 500 ألف مستفيد جديد، فضلا عن رفع سقف الاعانات، إلا أن اللجنة المالية في مجلس النواب لم تنصف الوزارة بعد ان ناقلت تريليونين ومئة مليار دينار من مجمل المبالغ المخصصة الى ابواب اخرى من الموازنة وبضمنها مبلغ تريليون و600 مليار دينار من تخصيصات الحماية الاجتماعية فقط، وهو ما اضر كثيرا ببرامج الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة”.وأضاف الركابي أن اللجنة المالية خفضت المبلغ المخصص لهيئة الحماية الاجتماعية بشكل مفاجئ على الرغم من اتفاقنا مع اللجنة قبل يومين من التصويت على الموازنة على عدم التخفيض”