استثمار النجف تتهم "جهات" بعرقلة المشاريع الاستثمارية الناجحة

وقال كيكو خلال جولة له في المشروع، ان "مقبرة النجف النموذجية الحديثة هي مشروع استثماري رسمي تم منحه اجازة استثمارية من هيئة الاستثمار الوطني، واستحصل الموافقة الرسمية من وزارة المالية ومجلس الوزراء والدوائر ذات العلاقة ومنها التخطيط والبلدية والزراعة والاثار من اجل الحصول على الاجازة"، مؤكداً أن "هيئة الاستثمار بادرت الى دراسة المشروع واوفدت لجان رسمية".وأشار إلى أن "النجف بحاجة الى مقبرة حديثة ذات بنى تحتية بالخصوص بعد امتلاء المقبرة القديمة واصبحت مكتظة بالقبور والكثير من المواطنين استغلوا حتى الشوارع داخل المقبرة القديمة".وأضاف، "لدينا 74 مشروع استثماري دخل مرحلة التشغيل التجاري تم انجاز اكثر من 93 وحدة سكنية ومن المؤمل انجاز 12 الف وحدة سكنية خلال العام الحالي وتسليم وانجاز العديد من بقية المشاريع الناجحة الأخرى".