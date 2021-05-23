الدفاع المدني تحدد أسباب تكرار حرائق محطات الوقود

وقال مدير عام مديرية الدفاع المدني العامة اللواء كاظم بوهان للوكالة الرسمية، إن "هناك 4 أسباب لتكرار تلك الحوادث أولها التقصير في إجراءات السلامة وثانيها سوء تخزين الوقود".وأضاف، أن "السبب الثالث يكون عبر الصهاريج الناقلة للوقود بسبب عدم ضبط توصيل (الأيرث) في الأرض من بدن الصهريج والسبب الرابع هو بدائية آلية التفريغ من الصهاريج إلى الخزانات الأرضية".وأضاف، أن "التحقيق بتلك الحوادث وتحديد الأسباب والمقصرين يخص وزارة النفط بالنسبة للمحطات الحكومية ومركز الشرطة الذي يقع فيه الحادث".وتتعرض محطات الوقود في العراق إلى حوادث حرائق متعددة وخاصة في فصل الصيف وأخرها كان اندلاع حريق أمس السبت داخل صهريج وقود محمل بـ 36 ألف لتر من منتوج البانزين داخل محطة وقود بابا كركر في محافظة كركوك.