وزير العدل يصدر توجيهاً بشأن "النزلاء" في السجون

وجه وزير العدل سالار عبد الستار محمد، الأحد، دائرة الإصلاح العراقية بتأمين "المواجهات" بين النزلاء وذويهم.



وقال مدير عام دائرة الاصلاح العراقية سالم كاظم هليل، في بيان، إنه "حسب توجيهات ومتابعة الوزير ونظرا لمناشدات عوائل السجناء ولمراعاة الظروف الانسانية اوعز الوزير بفتح المواجهات بين النزلاء وعوائلهم من اجل الاطمئنان عليهم وكذلك تخفيف الضغط النفسي لديهم".

وأضاف أن "تأمين المواجهات للنزلاء جاء وفق جدول منظم سوف تتخذه إدارة السجن"، موضحاً أن "منها تقليل من عدد الزائرين ويكون الزائر من الدرجة الأولى حصرا، إضافة إلى العمل بنظام التباعد بمسافة بين النزيل وذويه مع لبس الكمامات من الطرفين وكذلك الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية المتخذة وإجراء عمليات التعفير والتعقيم واتباع النصائح والارشادات والتقيد بالتعليمات والالتزام بها حفاظا على صحة وسلامة الجميع من هذا الوباء".