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الكهرباء تكشف عن موعد زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية

محليات

2021-05-24 | 03:41
الكهرباء تكشف عن موعد زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية
4,337 مشاهدة

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن خطتها الخاصة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما حددت موعدا للبدء باطلاقها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، في تصريح تابعته السومرية نيوز انه "خلال زيارة وزير الكهرباء ماجد حنتوش الى ايران، تم بحث جميع المتعلقات بشأن اطلاق المستحقات المالية لدفعات الغاز"، مشيراً الى أنه "تم تقديم جملة من المقترحات لجدولة الديون على العراق، وقام الجانب الايراني بدراستها، ولغاية الان لم يتم الرد من قبلهم".

واضاف موسى، ان "وزارة الكهرباء لديها خطة جاهزة لزيادة ساعات التجهيز بمطلع الشهر المقبل حتى مع قلة اطلاقات الغاز، خاصة مع ادخال وحدات توليدية للخدمة، واخرى تمت صيانتها كمحطة واسط، والتي تعمل الان بكامل طاقتها، فضلاً عن المحطة التوليدية الأولى في صلاح الدين والتي دخلت الخدمة بواقع 600 ميكا واط"، لافتاً الى "دخول محطة المسيب في الايام المقبلة الى الخدمة، علاوة على استمرار اعمال الصيانة في محطة كركوك الغازية ومحطة ارثة النجيبية".

من جانب آخر بين المتحدث باسم الوزارة، ان "العراق اكمل جميع متعلقاته وبنسبة 81 بالمئة الخاصة بالربط الخليجي، والمفاوضات الان جارية مع هيأة الربط الخليجي حول انشاء خط مكون من 300 كيلو متر ويمر بواقع 220 كيلومتراً داخل الكويت و80 كيلومتراً داخل العراق".

وتابع، ان "مرور الخطوط على الجانب الكويتي سيرتبط بمحطة الفاو الكهرباء وبمحطة الزور الكويتية ويكون المشروع نقل لـ500 ميكاواط في المرحلة الاولى وسيكون جاهزاً في صيف 2022"، موضحاً ان "المشروع ليس لاستيراد الطاقة بل لتبادل منفعة الطاقة وخلق وثوقية جاهزية في الشبكة بتوفيره اكثر من مصدر للطاقة".

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