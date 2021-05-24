حقوق الانسان تطرق ناقوس الخطر وتدعو الحكومة للتدخل العاجل

وقال الغراوي في بيان ورد للسومرية نيوز" أن قدم الطرق وعدم صيانتها وخروج العديد منها عن الخدمة وعدم وجود متطلبات الإمان فيها وكثرة التخسفات والمطبات واستيراد سيارات من مناشئ غير رصينة وعدم اجراء الفحص الدوري وخصوصا مايتعلق بمتطلبات السلامة فيها وقيادة العجلات بدون رخص ومن احداث اضافة الى استخدام الطرق من عجلات بحمولات تفوق قدرتها والسرعة الفائقة قد تكون اهم الاسباب لزيادة هذه الحواداث .واضاف اننا نطالب الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية باطلاق حملة شاملة لصيانة الطرق وانشاء طرق جديدة عن طريق الاستثمار تساهم في حل الاختناقات وتوفير كافة متطلبات السلامة .كما ندعو مديرية المرور العامة الى وضع علامات دلالة وكاميرات في كافة الطرق واجراء الفحص الدوري على العجلات للتاكد من متطلبات الصيانة ومنع مرور الشاحنات ذات الاحمال الزائدة والتنسيق مع وزارة الصحة لايجاد اسعافات جوالة لتقديم الخدمات الاولية في حال حصول اي حادث مع تفعيل جانب الارشاد والتوعية بضرورة المحافظة على الطرق وفرض الغرامات المرورية على المخالفين وضبط شروط منح الاجازة .