مصرف الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح قروض السيارات

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مصرف الرشيد اصدر تعليمات جديدة بشأن منح قروض شراء السيارات والمركبات، لموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والمواطنين عن طريق شركات التجهيز المتعاقدة مع المصرف".واضاف ان "التعليمات الجديدة تضمنت تعديل مدة القرض لتصبح (٦) سنوات بدلا من (٥) سنوات للقروض التي لا تتجاوز مبالغها عن (٣٠ ) مليون و (٧) سنوات بدلا عن (٦) سنوات للقروض التي تتجاوز مبالغها من (٣٠-٦٠) مليون دينار".وكان مصرف الرشيد قد اعلن في وقت سابق عن منح قروض السيارات والتي تصل الى (٦٠) مليون دينار كحد اعلى.